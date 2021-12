Ney Latorraca pode deixar CTI nesta terça-feira

Rio de Janeiro - O estado de saúde do ator Ney Latorraca, de 68 anos, vem melhorando consideravelmente nas últimas horas e o artista poderá deixar o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul da capital fluminense, nesta terça-feira, 20.

De acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda, 19, o ator encontra-se sem febre e com boa condição clínica. Os quatro médicos que cuidam do paciente informaram que "caso não haja nenhuma intercorrência, Ney Latorraca deverá ser transferido amanhã (terça-feira) para a unidade semi-intensiva".

Latorraca está internado desde o dia 25 do mês passado, quando apresentou obstrução e inflamação nas vias biliares. O artista apresentou um quadro de inflamação generalizada, após ser submetido a uma cirurgia no dia 31 de outubro para desobstrução das vias biliares. No domingo, 18, ele passou a primeira noite respirando normalmente, sem o auxílio de aparelhos desde que deu entrada no CTI.

