Ney Latorraca melhora e pode deixar CTI na próxima semana

Permanece estável o estado de saúde do ator Ney Latorraca, de 68 anos, internado desde o dia 25 de outubro na Casa de Saúde São José, no Rio. De acordo com o boletim divulgado hoje (14), Latorraca está acordado, sem febre e os exames de sangue comprovam a melhora de seu estado clínico.

A equipe médica que assiste ao ator iniciará a retirada do aparelho de respiração artificial. Caso não haja problemas, na próxima semana Ney Latorraca poderá ter alta do centro de tratamento intensivo (CTI), onde se encontra desde o agravamento de seu estado, no dia 31 de outubro. O ator foi internado com um quadro de obstrução e inflamação das vias biliares.

