Ney Latorraca está melhor, mas continua no CTI

O ator Ney Latorraca, internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá (zona sul do Rio), desde 25 de outubro, ainda usa respirador artificial, embora esteja em processo de retirada do aparelho.

Segundo boletim médico divulgado nesta sexta, ele está acordado, sem sinais de infecção e com pressão arterial estabilizada. Apenas após a retirada do respirador a equipe poderá avaliar se ele já pode deixar o CTI rumo à Unidade semi-intensiva.

O ator, que tem 68 anos, estava com cálculo na vesícula e foi submetido a uma cirurgia para retirada do órgão. Durante o processo, foi constatada uma inflamação no peritônio, membrana que recobre as paredes do abdome e a superfície dos órgãos digestivos, o que piorou seu quadro de saúde.

