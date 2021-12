Ney Latorraca está em processo de despertar, diz boletim

O ator Ney Latorraca, de 68 anos, permanece no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá, zona sul do Rio. De acordo com o boletim divulgado nesta segunda, 12, pela equipe médica, o paciente encontra-se em processo de despertar e seu estado de saúde é considerado estável, com melhora clínica progressiva. Ainda segundo os médicos, não há previsão de alta.

Ney Latorraca foi internado no dia 25 de outubro, com quadro de obstrução e inflamação das vias biliares. Ele passou por uma cirurgia no dia 31, quando o paciente teve uma infecção generalizada.



