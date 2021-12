Ney Latorraca deve retirar aparelhos em breve, diz boletim

Ney Latorraca deve retirar os aparelhos em breve, informou boletim médico divulgado pela Casa de Saúde São José, no Rio, hospital onde ele está internado, neste domingo, 11. Segundo o documento, o ator apresenta um quadro "estável" e que está em "processo de recuperação da força muscular".

Ney foi internado no hospital no dia 26 de outubro, após sentir fortes dores e acabou sendo submetido a uma cirurgia no dia 31, para retirar um cálculo na vesícula.

Na terça, 6, ele teve uma piora em seu quadro clínico e passou a respirar com a ajuda de aparelhos por causa de uma insuficiência respiratória aguda.

