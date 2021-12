Ney Latorraca apresenta "quadro inflamatório generalizado"

Nesta quarta-feira, 7, a Casa de Saúde São José, onde Ney Latorraca, 68 anos, está internado, divulgou que o ator apresenta "quadro inflamatório generalizado" e que a situação dele é gravíssima. Ainda segundo a unidade médica, as visitas para Latorraca foram suspensas.

O ator, que respira com ajuda de aparelhos, está no Centro de Tratamento Intensivo do hospital, no Rio de Janeiro. Ele foi internado no último dia 25 de outubro. No dia 31, foi submetido a uma cirurgia para a retirada de vesícula e exploração das vias biliares.

Durante a operação, foi detectado pelos médicos que o ator apresentava uma inflamação no peritônio, que é a membrana que recobre as paredes do abdômen.

