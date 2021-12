New Hit prepara volta aos palcos e "homenageia" delegado

Pouco mais de um mês após deixarem a prisão, sob a acusação de estuprar duas adolescentes, integrantes da New Hit se preparam para retornar ao circuito musical. Com canções inéditas e panfletos de shows marcados circulando na internet, o grupo volta intacto.

Uma coisa, porém, o público poderá achar diferente nessa nova fase: o conteúdo de algumas letras. Agora, além de "Senta na minha pick-up", o repertório da New Hit terá a composição "Nossa História", feita enquanto os músicos estavam na cadeia. Segundo Jorge Sacramento, empresário da banda, os cartazes de shows postados na rede são especulações.

No entanto, há possibilidade da New Hit tocar em Alagoinhas no dia 16 de dezembro. "Os fãs estavam pedindo muito e agora chegou a hora. Vai continuar tudo como era no palco. Se ficar muito sério, perde a graça", conta. Para quem não lembra, até simulação de sexo oral rolava nos shows do grupo.

E muita gente quer saber como será a receptividade à banda. Na cidade de Ruy Barbosa, onde teria acontecido o suposto estupro, uma pessoa estará bem atenta. É Marcelo Cavalcanti, o delegado do caso New Hit, que está curioso para ouvir a música que lhe faz uma "homenagem".

Marcelo Cavalcanti, delegado titular de Ruy Barbosa, afirmou desconhecer a letra nova da New Hit. Mas, sem perder o bom humor, comentou: "Está vendo como é bom ser delegado? Até homenagem recebo. Agora, falando sério, fiz meu trabalho como a lei manda, com o maior respeito possível".

Confira a letra:

Não brinque com a verdade.

Não desrespeite a humanidade

Não tenha maldade no seu coração

Quem não enfrenta dificuldade?

Eu cresci pra realidade

Obstáculos fazem parte da transformação

É fã se lamentando, é mãe chorando, família gritando e se humilhando

À toa, na boa, à toa

Mas a justiça de Deus nunca falhará

Ser acusado pelo delegado, e injustiçado

Mas Jesus liberta A favela pega

