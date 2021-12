New Hit faz show sexta na Estação Ed Dez, de Edilson

Está confirmado: a banda New Hit vai fazer show na casa de shows Estação Ed Dez. Será na sexta, 10, conforme confirmou a assessoria do estabelecimento, que pertence ao ex-jogador Edilson Ferreira.

O show leva o nome 'Sexta da Estação' e inclui também as bandas A Bronkka e Oh Yes e os cantores Flavinho e Eri Black. A casa informa não ter recebido qualquer intimação proibindo a apresentação da New Hit, que tem seus integrantes acusados de estupro.

A notícia contraria a informação divulgada pela deputada Luiza Maia (PT-BA) na terça-feira, 7, no Twitter.

adblock ativo