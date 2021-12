Cantor do hit 'Gordinho Gostoso', Neto LX está crente de que a canção - feita por ele e o DJ Ivis - será eleita a música do Carnaval. E dá o motivo: "É uma letra alegre, que eleva a autoestima dos fofinhos". Para correr atrás disso, ele puxará, dia 13, um trio sem cordas; dia 14, estará no camarote Planeta Othon; e dia 16, no bloco Inter e depois se jogará no camarote Harém (Ondina). Haja disposição!

Confira o clipe do hit 'Gordinho Gostoso':

Juracy dos Anjos Neto lx batalha para ser o "gordinho gostoso" da folia

