Netinho volta aos palcos no Carnaval

Nove meses após se afastar dos palcos por conta de uma cirurgia, Netinho vai se apresentar no sábado de Carnaval, dia 1º de março, no interior de Rio de Janeiro e São Paulo. O retorno do cantor aos palcos vai marcar o lançamento do novo álbum dele e a música de trabalho, segundo a assessoria de imprensa do cantor.

O cantor já vai se mudar para o Rio de Janeiro no dia 25 e ainda não há previsão de quando ele vai se apresentar em Salvador.

Cinco meses internado

Netinho internado no Hospital Aliança no dia 24 de abril. Ele foi diagnosticado com tumores benignos no fígado e durante a realização de uma biópsia para a retirada de amostra do material para análise, uma artéria se rompeu e o cantor foi submetido a uma pequena cirurgia.

Depois, sofreu uma inflamação em um hematoma causado provavelmente por bactérias do intestino. Netinho passou por uma drenagem cirúrgica para tirar o abcesso que apareceu no fígado. Ainda em maio, ele foi transferido para a UTI do Hospital Sírio Libanês e só teve alta em agosto.

