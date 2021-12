Netinho volta a criticar notícias falsas sobre sua saúde

Netinho usou a rede social Instagram, na madrugada deste sábado, 18, para criticar os veículos de imprensa que soltaram informações não confirmadas, e até inverídicas, sobre sua saúde no período em que esteve internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Na época, notícias especularam a possibilidade do cantor ter com câncer ou Aids. Houve também quem dissesse que ele já havia morrido.

Na mensagem, o cantor baiano lembrou que "respeito e ética são fundamentais" para qualquer pessoa.

Leia a mensagem na íntegra:

"Quer dizer que um furo falso é mais importante do que a vida de alguém? Tudo tem limites. Respeito e ética são fundamentais. Fiquei pensando hoje nas notícias falsas que publicaram a meu respeito enquanto eu estava no hospital. Publicaram que eu tinha câncer. Publicaram que eu havia morrido. Onde estão essas pessoas que fizeram isso? Nunca devem ter amado alguém de verdade. Esqueceram de lembrar que eu tenho família? Esqueceram de lembrar daqueles que me amam? Na minha mãe, uma senhora idosa? Em minha filha? Em meus irmãos e parentes? Em meus amigos? Em meus fãs? E se uma pessoa dessas adoecesse ou morresse de susto ou abaladas por essas notícias? Deve ser horrível ter que viver fazendo isso para sobreviver. Mas Deus vê tudo, está sempre de olho e julga."

Netinho ainda usou a rede social para celebrar a amizade e agradeceu a visita da filha Bruna e de dois amigos. O encontro foi na noite de sexta.

"Noite massa com a presença da minha filha Bruna e depois ri muito com dois amigos muito queridos Nilton Simões Filho e Christian Marques. Agora, sozinho, celebro a presença e o significado real da palavra AMIZADE", escreveu o cantor.

Netinho foi internado em São Paulo no dia 10 de maio do ano passado, após descobrir que tinha tumores no fígado. O cantor deixou o Hospital Sírio-Libanês no dia 21 de agosto.

