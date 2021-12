Netinho tem melhora e respira sem ajuda de aparelhos

O cantor Netinho tem melhora e já respira sem a ajuda de aparelhos. A informação é de um novo boletim médico divulgado às 11h50 deste domingo, 12, pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

De acordo com o boletim, Netinho segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, em estado grave. Na nota, o hospital informa que "o paciente apresentou melhora clínica e laboratorial, respira sem a ajuda de aparelhos, com estado de consciência preservado".

O cantor deu entrada na unidade em São Paulo na última quinta-feira, 9, quando foi transferido do Hospital Aliança, em Salvador, em uma UTI aérea.

Netinho está internado desde o dia 24 de abril. O cantor foi diagnosticado com tumores benignos no fígado. Durante a biópsia para a retirada de amostra do material para análise, uma artéria se rompeu, complicando o quadro de saúde do cantor.

