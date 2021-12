Netinho segue internado sem previsão de alta da UTI

O cantor Netinho, 46 anos, tem melhora progressiva, mas segue internado sem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança, em Salvador, segundo informações da assessoria de imprensa do artista na manhã desta quinta-feira, 9.

Nesta quarta, o médico-cirurgião Jorge Bastos informou que o estado de saúde do cantor requer cuidados. "Nas últimas 48 horas seu quadro clínico apresentou melhoras, mas ainda inspira muitos cuidados", disse.

O cantor foi internado na unidade médica no dia 24 de abril. Ele foi diagnosticado com tumores benignos no fígado e durante a realização de uma biópsia para a retirada de amostra do material para análise, uma artéria se rompeu e o cantor foi submetido a uma pequena cirurgia. No domingo, 5, ele sofreu uma inflamação em um hematoma causado provavelmente por bactérias do intestino. Netinho passou por uma drenagem cirúrgica na última segunda-feira para tirar o abcesso que apareceu no fígado.

adblock ativo