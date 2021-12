Netinho se emociona e agradece entrevista com Gugu

Netinho não segurou a emoção na entrevista que deu ao apresentador Gugu, exibida nesta quarta-feira, 15, na Record, dois anos após a primeira internação por conta de uma doença que quase o matou. O cantor, que segue afastados dos palcos enquanto se recupera de problemas de saúde, usou as redes sociais para agradecer o apoio e a amizade.

"Estou muito orgulhoso e agradecido pelo respeito que Gugu e a sua equipe me dedicaram. E feliz por me sentir amigo de um cara tão boa gente e grande profissional, Gugu Liberato", escreveu Netinho, que assistiu a entrevista em casa, na companhia de amigos.

O cantor também agradeceu as mensagens de apoio e carinho que recebeu dos fãs. "Estou lendo cada mensagem escrita e deixada aqui no meu Facebook. Muito obrigado a todos. Como refletida por um espelho, a intenção energética que deixaram/deixam aqui já está retornando igual e multiplicada para cada um. Aquilo que você pensa e deseja, você atrai. Creia."

E continuou: "Em cada uma dessas mensagens, uma dose enorme de positividade. Para muitos desses queridos que eu não encontro há muito tempo eu escrevo: A distância física de alguém não representa absolutamente NADA quando esse alguém é parte do que você é! Muito obrigado. Estamos universalmente ligados sempre e é assim que isto é. Continuaremos dessa forma".

Na entrevista, Netinho falou sobre os momentos que passou no hospital, sua quase morte e sobre o processo de recuperação nos últimos anos. O cantor, que chorou em diversos momentos da entrevista, relatou que houve um momento que sentiu ter um encontro com a morte.

Netinho também falou sobre o uso de anabolizantes, e acredita que o consumo foi o responsável pelo problema no fígado, hoje curado.

O cantor lembrou que no momento mais intenso da doença, chegou a pesar 50 Kg, perdeu a voz e a visão.

Netinho teve uma infecção generalizada, chegou a ficar em coma, teve três AVCs (Acidente Vascular Cerebral), e passou por duas cirurgias no cérebro.



Depressão



Netinho lembrou do momento de depressão que passou já no processo de recuperação. O cantor parou de comer e chegou a desejar a morte, até que amigos e familiares resolveram lhe internar novamente no Hospital Sírio-Libanês. Desta vez, para começar também um tratamento com psiquiatra.



Lembre a internação

Netinho foi internado em 10 de maio de 2013, no Hospital Aliança, em Salvador, e foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de 16 dias, após os médicos descobrirem que ele estava com uma hemorragia no fígado depois se submetido a uma biópsia. O cantor também havia contraído uma infecção generalizada, devido a uma bactéria que contraiu no hospital.

A biópsia foi recomendada pelos médicos depois de ser diagnosticado com adenomas do fígado em função do uso indiscriminado de anabolizantes.

Netinho foi para o hospital por conta de uma forte dor na perna. O cantor considera que essa dor o salvou.



Assista a entrevista de Netinho para o programa de Gugu:

Da Redação Netinho se emociona e agradece entrevista com Gugu

