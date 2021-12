Netinho relembra músculos em foto do Facebook

Netinho postou na página pessoal dele no Facebook, nesta quarta-feira, 11, uma foto em que aparece musculoso, malhando em uma academia. "Esta semana eu concluí a fisioterapia com minha querida Lia Seixas e já iniciei ontem a musculação com Alexandre Veloso aqui em casa. Como já tenho uma data, 26 de jan, tenho agora que esquecer a dor e cair pra dentro com força. Vamo que vamos. Deus no total comando e tudo acontecendo. Essa foto foi tirada na Academia Family Fitness. A minha academia aqui em Salvador. É para esta forma da foto que eu quero voltar. E logo!", escreveu.

Netinho está em tratamento médico desde o mês de abril por conta de complicações causadas por um problema no fígado. Ele começou a ter problemas de saúde ainda em março, na Bahia, e logo depois foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, onde ficou internado de 10 de maio a 21 de agosto.

