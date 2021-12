Netinho recebe visita de Ivete Sangalo em Sampa

A cantora Ivete Sangalo esteve no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 29, para visitar o amigo Netinho, que está internado na UTI recuperando-se de uma neurocirurgia.

Ivete explicou que fãs estão sempre pedindo notícias a ela e garantiu que os admiradores dela e do cantor estão juntos rezando pela sua saúde.

Ao deixar a UTI, a cantora posou para uma foto com a equipe que cuida do cantor, composta pelo Dr. Roberto Kalil Filho, a Dra. Marcia Sundin e a Dra. Filomena Galas.

Netinho vem se recuperando gradativamente da última cirurgia que foi submetido, no sábado, 25. O cantor precisou ser operado para a retirada de coágulos sanguíneos na região do cérebro, um dia após ser transferido da UTI para a unidade semi-intensiva do hospital.

