Netinho recebe visita da filha

O cantor Netinho recebeu a visita da filha dele, Bruna, que vai passar 15 dias na companhia do pai, na casa do cantor em Guarajuba. "Olha a alegria: minha filha veio ontem pra minha casa e ficará aqui direto por 15 dias. Dormiu na minha cama ontem comigo. Quem tem filho sabe como é. Sublimação total", escreveu ele na página pessoal do Facebook.

O cantor estava internado desde 10 de maio em São Paulo, depois que médicos baianos descobriram, no fim de abril, alterações no fígado. Na biópsia feita para descobrir as causas, o cantor teve hemorragia. Depois de 16 dias internado em Salvador, foi transferido para a capital paulista, onde apresentou melhora nos primeiros dias. Ele só recebeu alta no dia 20 de agosto.

