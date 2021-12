Netinho realiza exames em hospital em São Paulo

Internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a noite de quinta-feira, 9, o cantor Netinho, de 46 anos, passa por exames nesta manhã para diagnosticar a situação do seu quadro de saúde. O primeiro boletim médico será divulgado pelo hospital após a realização dos exames. Ele será acompanhado pelo médico Roberto Kalil e sua equipe.

Netinho foi transferido do Hospital Aliança , em Salvador, por volta das 23 horas em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) aérea. Segundo a assessoria de imprensa do artista, a transferência foi tranquila e o cantor chegou bem na unidade médica. Netinho, que já apresenta melhoras no quadro clínico, dará continuidade ao tratamento a que estava sendo submetido em Salvador.

O cantor estava internado desde o dia 24 de abril, depois de sentir fortes dores do corpo. Ele foi diagnosticado com adenomas hepáticos benignos, mas sofreu uma inflamação em um hematoma no último domingo, 5, causado provavelmente por bactérias do intestino. Netinho passou por uma drenagem cirúrgica na segunda, 6, para tirar o abcesso que apareceu no fígado.

