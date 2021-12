Netinho posta mensagem em rede social após 6 meses afastado

O cantor Netinho, de 47 anos, falou pela primeira vez em uma rede social neste domingo, 3, após meses afastado devido a problemas de saúde que causaram a internação dele. Por meio da página do cantor no Facebook, ele escreveu que não entra na internet desde o dia 24 de abril. "Meu retorno às redes sociais está sendo agora e em breve escreverei para vocês um texto relatando o que vi e vivi nesses últimos 07 meses", disse o artista.

Netinho retornou para Salvador no último dia 8 de outubro, após ficar cinco meses em tratamento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Agora, Netinho está em Guarajuba, no litoral baiano, realizando fisioterapias e fonoaudiologia.

Ainda na rede social, o cantor agradeceu a equipe médica de Dr. Roberto Kalil Filho, que o acompanhou durante o tratamento. "Gostaria de agradecer a Deus, ao meu amigo Dr. Roberto Kalil Filho e toda a sua equipe do Hospital Sírio Libanês por serem responsáveis por hoje eu estar em perfeita saúde", escreveu.

Em abril, médicos diagnosticaram alterações no fígado do cantor. Após biópsia para identificar a causa da doença, o artista teve hemorragia.

Neste domingo, 3, Netinho recebeu o cantor Manno Góes e a esposa Janina Andrade em casa para comer um caruru feito pela mãe dele. A publicação na rede social já tem 8.073 curtidas e 545 compartilhamentos até as 10h40 desta segunda, 4.

