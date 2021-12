Netinho posta foto entubado em hospital

O cantor Netinho, que segue em fase de recuperação, postou uma foto no Facebook no início da tarde deste sábado, 8, da época que esteve internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por conta de complicações na saúde.

Na imagem, o cantor aparece entubado e monitorado por aparelhos. Netinho contou que recebeu a foto da médica que cuidou dele, Dra. Filomena, durante visita à unidade médica nesta sexta-feira.

O cantor falou que mais fotos e outros detalhes da sua internação estarão no livro que pretende escrever e que já tem até título: "Nada Como Viver".

"Esta foto que publico é a foto da vitória que dedico a todos os meus médicos. Ontem [sexta-feira, 7] quando saí do hospital, tudo me fez raciocinar e crer que, para um médico, poder ver bem um paciente que ele cuidou por algum tempo, é sua maior recompensa. Viva a medicina e a capacidade humana. Agradeço muito.", escreveu o cantor.

