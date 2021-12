Netinho passa aniversário internado no Sírio Libanês

O cantor Netinho, que está internado há mais de dois meses no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, completa nesta sexta-feira, 12, 47 anos de idade. Apesar de ter apresentado melhoras no seu estado de saúde, o artista ainda não tem previsão de alta e passará o aniversário no hospital.

Segundo a assessoria do cantor, Netinho já está se alimentando normalmente de frutas, carnes, massas e sucos e também já se livrou da sonda enteral e pode caminhar pelo corredor do hospital.

Netinho foi internado no Sírio Libanês no dia 24 de abril após sentir fortes dores na coxa direita. O cantor teve hemorragia, foi operado e chegou a respirar com a ajuda de aparelhos.

