Netinho nega que recebia ajuda financeira de Ivete

Netinho desabafou no Facebook neste domingo, 6, após um "site de axé", como escreveu, ter dado informações sobre ele, como a de que recebia ajuda financeira de Ivete Sangalo. "Eu já tive uma parceria empresarial com minha querida Ivete (a minha empresa com a dela) em 2006 e esta acabou em 2007. Fora isso, nunca tive nenhum envolvimento financeiro com Ivete. A minha amizade com ela envolve apenas amor e carinho", escreveu.

O cantor, que está afastado dos palcos por problemas de saúde, também desmentiu sobre a volta aos shows. "Falaram que eu voltarei aos palcos no início de 2016 e até o estilo de um novo projeto musical meu eles escreveram lá. É tudo mentira! Que delírio é esse?", afirmou. Ele disse que não pode ainda estabelcer uma data de retorno, pois ainda não tem condições para isso.

Netinho também desmentiu que vá lançar um novo disco e que vai participar de uma festa do Cerveja & Cia. "Amigos, quando quiserem saber de mim, saber a verdade, podem passar por aqui no Facebook. Tenham muita atenção para a que vocês dedicam o seu tempo", finalizou.

Em abril, ele participou do Programa do Gugu. Confira abaixo:

