Netinho melhora e é transferido para quarto

Netinho vem apresentando melhora progressiva e segue com o tratamento no quarto do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O cantor deixou a unidade semi-intensiva no final do tarde desta segunda-feira, 22, depois que a equipe médica decidiu que já era o momento dessa transferência, segundo a assessoria de imprensa do cantor.

O artista, ainda segundo a assessoria, se alimenta sem restrição alimentar, podendo comer frutas, carnes, massas e sucos. Netinho também já foi liberado para caminhar pelo corredor do hospital e faz sessões de fisioterapia e fonoaudiologia. Apesar da melhora, ainda não há previsão de alta.

