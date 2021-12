Netinho mantém quadro de saúde estável e continua apresentando melhora progressiva do quadro neurológico e clínico, segundo informações da assessoria de imprensa do artista, na manhã desta terça-feira, 18. Internado desde o dia 10 de maio na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, o cantor está consciente e respira sem ajuda de aparelhos. A equipe médica espera que ele seja transferido para a Unidade Semi-Intensiva o quanto antes. Não há previsão de alta.

Netinho está sendo atendido pelas equipes dos Profs. Drs. Roberto Kalil Filho, Raul Cutait, David Uip, Marcos Stávale e Milberto Scaff.

adblock ativo