Netinho manda recado para os fãs pelo Instagram

O cantor Netinho, internado no Hospital Aliança diagnosticado com adenomas hepáticos benignos, mandou uma mensagem via assessoria de imprensa pelo Instagram nesta terça-feira, 7.

"Bom dia, queridos! Netinho pediu para dizer a vocês que está recebendo a energia e o amor de vocês diariamente e quer agradecer todas as orações e manifestações de carinho. Disse que é para vocês irem se preparando pois ele está vindo mais forte e mais elétrico do que antes. Deve ir para o quarto essa semana, pois o médico dele, conhecendo ele tanto quanto vocês o conhecem, pediu para segurá-lo quieto um pouquinho mais, apenas por segurança.", diz o comunicado.

Netinho está internado desde o dia 17 de abril e ainda não tem previsão de alta.

adblock ativo