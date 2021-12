Netinho lançou nesta quinta-feira, 23, a música Decolaê, aposta dele para o Carnaval baiano. Após passar quase cinco meses internado, o cantor tem se recuperado na casa dele em Guarajuba, mas já está de malas prontas para voltar a morar no Rio de Janeiro no fim do mês. No dia 2 de fevereiro, o cantor vai participar do programa Domingão do Faustão, onde vai contar sobre a doença e apresentar o novo trabalho.

A música foi escrita por Marcelo Moinhos (Duduia), e conquistou Netinho quando ele leu a letra. "Eu a escolhi com toda alma pois me identifiquei imediatamente e acho ela a minha cara! Sinto como se eu a tivesse escrito. Alegria, alto-astral, positividade e palavras que falam bem pra cima. É o que tenho vivido neste verão", escreveu o cantor na página dele no Facebook.

Ouça Decolaê:

Da Redação Netinho lança nova música, Decolaê; ouça

Se depender dos fãs, a música vai fazer sucesso. "Música linda! Alto astral igual a Netinho", escreveu Marthinha Vasconcellos. Outros internautas também comentaram elogiando a música e a "energia".

Confira a letra de Decolaê

Tô olhando pro céu

Vendo a lua minguante

Tô relaxando

Pensando em você

A vida é muito curta

Eu quero ser feliz

E ver pra crer

Brasil

Mostra a tua cara

Eu tenho dúvidas

Já vi, é só felicidade

Então empurra, vai!

Em pleno verão

Vou te namorar

Surfar e viajar

Curtir esse sol

Te beijar, é flutuar

Jogar futebol

Sair pra dançar

Fazer você sorrir

É tudo de bom

Te amar é flutuar

É pular carnaval na rua

Decolaê, dé dé decolaê

Eu sou da rua

E a rua é feita pra você

Decolaê, decolaê ê

No meio desse

Empurra empurra

Acabo em você

