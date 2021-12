Netinho já está em Salvador para continuar tratamento

O cantor Netinho chegou em Salvador no fim da tarde de terça-feira, 8, onde vai continuar o tratamento de reabilitação com fisioterapia e fonoaudiologia. Ansioso e animado por voltar para casa, o cantor já se encontrou com a filha dele, Bruna, e já está liberado para tomar sol, banho de piscina e ir à praia. "Estar em casa vai fazer a reabilitação ser mais eficiente e rápida", disse Cris Freire, assessora e amiga de Netinho.

O baiano estava em São Paulo e se tratava no Hospital Sírio Libanês. A equipe do médico que acompanha o cantor, Roberto Kalil Filho, realizou uma série de exames e decidiu que Netinho já podia continuar a reabilitação em casa.

A novidade animou os fãs do cantor na rede social Facebook. "Estamos super felizes Netinho! Esta semana estava escutando o disco Um beijo pra Você e me emocionava com cada canção. Você faz parte da história da música baiana.", escreveu Márcio Angelo. Um mais afoito já prevê o cantor voltando aos palcos. "O verão te aguarda com aquela velha energia 330 watts de potencia que só você tem", postou o DJ Lourenço.

Netinho estava internado desde 10 de maio em São Paulo, depois que médicos baianos descobriram, no fim de abril, alterações no fígado. Na biópsia feita para descobrir as causas, o cantor teve hemorragia. Depois de 16 dias internado em Salvador, foi transferido para a capital paulista, onde apresentou melhora nos primeiros dias.

Durante o tratamento, sofreu um pequeno derrame e foi obrigado a passar por procedimentos para diminuir a pressão no crânio.

adblock ativo