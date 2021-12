Netinho já assiste televisão e faz fisioterapia

Netinho continua melhorando a cada dia. Nesta quinta-feira, o cantor assistiu televisão, fez fisioterapia e chupou picolés na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. À tarde, ele tentou contato com a filha, mas ela estava com atividades na escola e não pôde falar com o pai.

O último boletim médico foi emitido na terça-feira, 14, e os médicos apontavam "melhoras clínica e laboratorial". Netinho já respira sem a ajuda de aparelhos e encontra-se consciente e se comunicando.

Netinho está internado no Sírio Libanês desde o dia 10, quando foi transferido do Aliança, em Salvador. Ele foi diagnosticado com tumores benignos no fígado e, durante a biópsia para a retirada de amostra do material para análise, uma artéria se rompeu, complicando o quadro de saúde do cantor. Ainda não há previsão de quando ele sairá da UTI.

