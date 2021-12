Netinho grava clipe com o rapper D-Snow no Canadá

No Canadá, o cantor Netinho filmou, ao lado do rapper D-Snow, parte do clipe da música "Bate Tum Tum Tum". Finalizando essa etapa internacional, o baiano voltará ao Brasil, neste sábado (29), para finalizar a filmagem na mansão na Estrada do Joá, no Rio de Janeiro, também com o rapper.

O vídeo deve ser lançado ainda este ano, uma vez que Netinho deve apostar na canção para conquistar as pistas durante o verão.

