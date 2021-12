Netinho ganha camisas do Bahia autografadas

O cantor Netinho, internado desde o dia 10 de maio no Hospital Sírio-Libanês, ganhou nesta terça-feira, 09, duas camisas do Bahia autogradas pelos jogadores do tricolor baiano, além de uma carta escrita pelo ex-presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho, desposto do cargo nesta manhã. "Netinho ficou muito feliz com a homenagem e pediu para agradecer pelo carinho a toda nação tricolor. ‎# forçanetinho", postou o empresário do cantor, Gegê Magalhães, no Facebook do artista.

Netinho já consegue se alimentar normalmente e já anda pelo hospital. Ele ainda não tem previsão de alta.

adblock ativo