Netinho faz primeiro show após receber alta

Netinho fez sua primeira apresentação, nesta terça-feira, 4, desde que recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Foram quase três horas de show foi na cidade de Três Rios, interior do Rio do Rio de Janeiro.

No repertório, ele cantou sucessos que marcaram sua carreira, além de Decolaê, sua nova música de trabalho.

"Estou muito feliz pela noite de ontem [terça-feira, 4]! DE VOLTA AOS SHOWS! obrigado demais Três Rios/RJ.", escreveu Netinho, em seu perfil no Instagram.

O cantor, que ainda está em fase de recuperação, deve ir retomando sua rotina de trabalho aos poucos, sem grandes excessos.

No Carnaval, ele chegou a receber um convite da cantora e amiga Ivete Sangalo para cantar ao lado dela em um dos dias da festa baiana, mas recusou. "Amor, esse ano não posso exagerar no Carnaval, estou quieto cuidando da minha saúde", disso o cantor, por meio de uma rede social.

Netinho agora se dedica a produção do seu novo show Beats, Baladas & Balanços - Manual para baladas, que tem estreia prevista para abril, no Citibank Hall Rio.

