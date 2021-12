Netinho faz aniversário e ganha homenagem

Netinho, que completa 47 anos nesta sexta-feira, 12, ganhou dos fãs uma homenagem no Facebook oficial do artista. Uma imagem mostra o cantor com uma tatuagem no braço escrita "Nada como Viver". Ao lado, a produção acrescentou: "Agora você tem ainda mais motivos para afirmar nada como viver!".

O cantor continua internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele já apresenta melhoras, se alimenta normalmente e caminha pelos corredores do hospital.

Netinho está internado desde o dia 24 de abril, quando foi operado por problemas no abdômen. Após complicações, no dia 10 de maio, foi transferido para o hospital Sírio Libanês.

