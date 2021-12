Netinho fala da doença e lança novo álbum em programa de tv

Netinho vai aparecer na televisão Ao Vivo no domingo, 2 de fevereiro. O cantor fez o anúncio no perfil pessoal do Facebook. Ele não revelou a emissora, mas informou que será em um canal aberto. "Preparem-se para momentos emocionantes, surpresas, alegria e música de ótima qualidade neste programa. Na semana que antecederá o dia 2 de fevereiro todo o Brasil saberá qual é o programa pois haverá propaganda na TV. Ainda não posso contar", escreveu. Ele vai lançar o novo trabalho Beats, Baladas e Balanços - manual para baladas.

"Faremos um programa imperdível. Além de cantar a minha nova música de trabalho, "Decolaê", vou relembrar também vários sucessos da minha carreira. Contarei também tudo que houve comigo nesses últimos oitos meses que fiquei no hospital. Quase nada do que anunciaram é verdade. Nunca tive câncer, como anunciado. Foi mentira. Mas vi a morte de perto inúmeras vezes, é fato. Não morri, como também anunciaram. Foi mentira. Ninguém sabe de fato o que tive. Contarei toda a verdade no programa, em primeira mão. Meu médico também estará comigo na TV.", escreveu Netinho.

Ele afirmou também que, quando ficou internado por quase quatro meses, só recebeu as visitas de Ivete Sangalo, Claudia Leitte e padre Marcelo Rossi.

