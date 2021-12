Netinho é submetido a uma neurocirurgia

No sábado, 25, o cantor Netinho passou por uma neurocirurgia para a retirada de um coágulo que apareceu em seu cerebelo (região do cérebro) e precisou voltar para a UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está sendo tratado desde 10 de maio. O artista precisou da cirurgia devido ao aumento de um hematoma, diz boletim médico divulgado por volta das 22h de sábado. No mesmo boletim, o hospital informa que o cantor voltou a respirar com auxílio de aparelhos, mas seu quadro é considerado estável do ponto de vista hemodinâmico.

Netinho vinha se recuperando de problemas vasculares no abdômen. Na sexta-feira, 24, após ter apresentado constante melhora no quadro clínico, o cantor saiu da UTI e foi transferido para um quarto.

