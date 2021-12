Netinho é internado e posta foto em rede social

O cantor Netinho foi internado na tarde desta quinta-feira, 18, no Hospital Aliança, após sentir fortes dores na perna enquanto ensaiava com a sua banda. Segundo o músico, foi diagnosticada uma inflamação no músculo psoas, conhecida como psóite, que segue do abdômen até a coxa.

A princípio, houve uma suspeita de apendicite em razão das fortes dores, o que não foi confirmado. O cantor vai permanecer internado por 48h se tratando com anti-inflamatórios e deve receber alta médica no sábado, 20.

Netinho postou uma foto no leito do hospital em sua conta no Instagram, agradecendo aos médicos e, em tom de brincadeira, pediu uma massagem aos fãs: "Quero visitas, chocolates e bombons. Muito obrigado a Dr. Lapão, ao meu clínico Dr. Jackson Noya, a Dr. Ferracini e Dr. Caio. Tô de molho!!! Ah, também quero massagens na virilha, rssss... (sic)".

