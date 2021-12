Netinho diz ter tomado anabolizantes com receita médica

Netinho falou nesta sexta-feira, 31, no perfil oficial dele no Instagram, sobre o uso de anabolizantes. Ele disse que, em 2008, um médico receitou anabolizantes para ele tomar.

Confira a íntegra do depoimento de Netinho:

"Amigos, há alguns anos, precisamente no final de 2008, vivi uma experiência com anabolizantes receitados por um médico em São Paulo. Malho há mais de 20 anos e sempre tive um bom porte físico, naturalmante como nesta foto de 2007. Mas nesse ano 2008, um médico me deu uma receita e ele mesmo me vendeu anabolizantes. Mesmo sabendo dos riscos à minha saúde, eu estava sendo acompanhado por um médico, considerado o melhor em São Paulo. Confiei então. Tomei. Saiba tudo sobre esta história neste domingo no Domingão do Faustão. Principalmente você que malha, que frequenta academias, que toma anabolizantes sem acompanhamento médico e até à revelia de tudo. Assista e atente para a sua saúde, para a sua vida e para o perigo. Sinto que devo compartilhar esta história pois é público que milhões de jovens e pessoas de todas as idades fazem uso de anabolizantes sem controle e serão adiante uma geração doente.", escreveu.

