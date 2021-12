Netinho diz que teve AVC após visita de Ivete

Netinho recebeu muitas visitas quando esteve internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Todas de grande importância para a sua recuperação, conforme lembrou o cantor, em entrevista para o apresentador Gugu Liberato, exibida pela Record nesta quarta-feira, 15.

Mas uma, em especial, a da amiga Ivete Sangalo, fez o cantor se emocionar a um ponto, que lhe causou um segundo AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Netinho contou que Ivete chegou ao hospital de surpresa e, após ter a entrada liberada pelos médicos, fez o cantor vibrar com sua energia contagiante.

"Ela foi lá com a maior bondade e caridade. Ficou comigo, conversou, me divertiu. Tanto que quando ela saiu do quarto, eu fiquei tão feliz e tão agitado que eu tive outro AVC. Mas o médico que entrou percebeu e disse leva ele que está tendo outro AVC", contou o cantor, que disse ter chorado de emoção e risos com a presença da amiga, que já andou lhe visitando em sua casa em Guarajuba.

A visita de Claudia Leitte também emocionou Netinho. O cantor disse que ficou surpreso com a fé da artista. "Ela é outra queridíssima minha. Eu não conhecia esse lado dela, muito religioso. Ela fez uma oração tão forte no mau quarto que fiquei surpreso. Ela me perguntou: "Netinho posso rezar pra você?". Eu disse, "claro que pode". Ela pegou na minha mão, ficou em pé do lado da minha cama, e começou a rezar tão alta e forte que eu fiquei assustado. Foi uma coisa linda", lembrou Netinho.

Netinho também lembrou da visita do Padre Marcelo Rossi. Na ocasião, o padre lembrou que fez uso de anabolizantes na juventude. "Ele me disse, "Netinho, foi Deus que me tirou disso", contou o artista.

O cantor disse que todas as visitas deixaram uma carga de energia muito positiva e importante para sua recuperação. Netinho lembrou que, infelizmente, boa parte do tempo que esteve internado não podia receber visitas. Mas que sabia da preocupação e das voas vibrações que as as pessoas mandavam para ele.

