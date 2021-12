Netinho deixa UTI de hospital em São Paulo

O cantor Netinho recebeu alta médica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 20, e foi transferido para a Unidade Semi-Intensiva. As informações foram confirmadas pela assessoria do músico. Ele passará por fase de recuperação até estar totalmente curado.

De acordo com nota publicada na página oficial do músico no Facebook, ele ainda passará pela fase de reabilitação para voltar às suas atividades normais. Nas últimas duas semanas ele apresentou melhora progressiva, mas ainda não tem previsão de quando será liberado para retornar a Salvador.

Netinho está internado desde o dia 24 de abril após sentir uma dor na perna durante ensaio com a banda. Durante os exames foi confirmado que ele teve uma hemorragia e apresentou problemas nos rins. O cantor foi transferido para o hospital paulista no dia 9 de maio e é cuidado por uma equipe composta por seis médicos.

adblock ativo