Netinho deixa hospital para almoçar com familiares e amigos

Netinho resolveu deixar o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e aproveitar o sábado, 23, por algumas horas.

Ele foi almoçar com a irmã Claudia Andrade, os sócios Alberto Botelho e Fabiano Fonseca, e a assessora e amiga Cris Freire no restaurante Paris 6, no bairro dos Jardins.

Essa foi a primeira vez que o cantor baiano deixou a unidade desde que voltou a ser internado, no início do mês.

Netinho voltou ao hospital para para tratar da tontura que passou a sentir após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no ano passado.



O cantor ainda não tem previsão de alta médica.

adblock ativo