Netinho começa reabilitação no hospital

O cantor Netinho, internado há mais de três meses, já começou a reabilitação no Centro de Reabilitação do hospital Sírio-Libanês. O cantor segue ainda com as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia no quarto. Netinho será atendido por uma equipe de fisiatras e fisioterapeutas. Apesar de apresentar melhoras, ainda não há previsão de alta.

O caso - Em abril, Netinho foi diagnosticado com tumores benignos no fígado e, durante a biópsia para a retirada de amostra do material para análise, uma artéria se rompeu, complicando o quadro de saúde do cantor. Inicialmente em tratamento em Salvador, o cantor acabou sendo transferido para São Paulo.

No último dia 25 de maio, Netinho passou por uma neurocirurgia para a retirada de um coágulo que apareceu em seu cerebelo (região do cérebro) e precisou voltar para a UTI do Hospital Sírio-Libanês, onde segue internado.

adblock ativo