Netinho começa a se alimentar com sonda

Um boletim médico sobre o estado de saúde do cantor Netinho, enviado pelo Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na manhã deste sábado, 18, afirma que o artista baiano já começou a se alimentar com a ajuda de sonda.

Além da melhora no estado clínico, a assessoria do cantor revelou que Netinho tem assistido a diversos filmes nos últimos dias. Ainda não há previsão de alta para o artista. Netinho está sendo atendido pelas equipes do Dr. Roberto Kalil Filho.

Internamento - O cantor Netinho está internado no Sírio-Libanês desde o dia 10, quando foi transferido do Hospital Aliança, em Salvador. Ele foi diagnosticado com tumores benignos no fígado e, durante a biópsia para a retirada de amostra do material para análise, uma artéria se rompeu, complicando o quadro de saúde do cantor. Ainda não há previsão de quando ele terá alta da UTI.

adblock ativo