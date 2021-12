Netinho começa a dar seus primeiros passos na UTI

Netinho ainda segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, mas começa a dar seus primeiros passos, segundo informações da assessoria de imprensa do artista. Ele vem permanecendo sentado ou deitado a maior parte do tempo, desde que foi hospitalizado. O cantor, que desde sábado, 18, passou a se alimentar por sonda, já pode beber água sem restrições e teve gelatina incluída em sua dieta.

Apesar de apresentar melhora constante, Netinho ainda não tem previsão de alta.

Internamento - O cantor Netinho está internado no Sírio-Libanês desde o dia 10, quando foi transferido do Hospital Aliança, em Salvador. Ele foi diagnosticado com tumores benignos no fígado e, durante a biópsia para a retirada de amostra do material para análise, uma artéria se rompeu, complicando o quadro de saúde do cantor. Ainda não há previsão de quando ele terá alta da UTI.

