Netinho chora em show após recado de Gilberto Gil

Um mensagem de Gilberto Gil fez Netinho se emocionar em um momento de seu show, Nada como viver!, na noite de sábado, 5, no Citibank, no Rio de Janeiro.

Ao receber Preta Gil no palco para um dueto, o cantor recebeu uma rosa vermelha da cantora e ouviu dela um recado de Gil, dizendo que todos os amam e pedindo para ele ter força. O carinho e a atenção do compositor baiano fez Netinho se emocionar ao ponto de fazer ele sentar no palco para chorar.

Depois de algum tempo, Netinho agradeceu as palavras transmitas por Preta e voltou a cantar. No Palco, ele também recebeu a cantora Anitta.

