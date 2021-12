Netinho apresenta melhoras, mas saúde ainda inspira cuidados

A assessoria de imprensa de Netinho divulgou, na tarde desta quarta-feira, 8, novo boletim médico com o estado de saúde do cantor. "Nas últimas 48 horas seu quadro clínico apresentou melhoras, mas ainda inspira muitos cuidados", explicou o médico-cirurgião Jorge Bastos na nota.

O cantor está internado no Hospital Aliança desde o dia 24 de abril. Ele foi diagnosticado com adenomas hepáticos benignos, mas sofreu uma inflamação em um hematoma no último domingo, 5, causado provavelmente por bactérias do intestino. Netinho passou por uma drenagem cirúrgita na segunda-feira, 6, para tirar o abcesso que apareceu no fígado.

Na terça-feira, 7, a cantora Ivete Sangalo visitou o cantor e falou sobre a saúde do amigo. "Boa noite, amores. Há pouco estive no hospital para visitar Netinho. Estive com a família toda, rezei ao lado dele. Todos estão numa corrente de amor e positivismo. Vamos juntos mandar o que há de melhor pra ele que amamos tanto e que vai se recuperar o mais rapido possivel!", escreveu Ivete na rede social Instagram.

