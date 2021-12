Netinho apresenta melhoras e já se alimenta normalmente

O cantor Netinho segue internado na Unidade Semi-Intensiva Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas já apresenta melhoras no quadro clínico. O baiano já se alimenta normalmente e come frutas, carnes, massas e sucos. Ele não usa mais sonda e caminha pelo corredor do hospital, além de fazer sessões de fisioterapia e fonoaudiologia.

Netinho está internado desde o dia 20 de abril, após fazer uma cirurgia e sentir fortes dores no abdômen, quando foi constatado que uma artéria havia estourado. Ele foi para o Sírio-Libanês no dia 10 de maio.

