Netinho apresenta melhora e já senta e conversa

O cantor Netinho teve mais um dia de melhoras na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Segundo a assessora do cantor, Cris Flores, Netinho sentou e conversou nesta quarta-feira, 15. Ele chupou picolé por mais um dia, desta vez, de limão.

No último boletim médico, divulgado na terça-feira, 14, o estado de saúde do cantor ainda foi considerado grave, mas "o paciente continuou apresentando melhoras clínica e laboratorial, respira sem a ajuda de aparelhos, encontra-se consciente e se comunicando".

Netinho está internado ho hospital paulista desde o dia 10, quando foi transferido do Aliança para o Sírio Libanês. Ele foi diagnosticado com tumores benignos no fígado. Durante a biópsia para a retirada de amostra do material para análise, uma artéria se rompeu, complicando o quadro de saúde do cantor.

