Netinho apresenta melhora e chupa picolé na UTI

O cantor Netinho mostra que está se recuperando a cada dia. Nesta segunda-feira, 13, o baiano, que está internado na Unidade de Tratemento Intenso (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, chupou quatro picolés de limão. Como ele não respira mais com a ajuda de aparelhos, e precisa se alimentar aos poucos, pediu, e os médicos liberaram, a guloseima. Bem-humorado, Netinho já disse que terça-feira, 14, vai querer experimentar o picolé de abacaxi.

O hospital não liberou nenhum boletim médico nesta segunda. De acordo com a assessoria do cantor, os boletins só seriam emitidos pelo hospital quando houvesse alguma alteração relevante na saúde do paciente.

Netinho está internado desde 24 de abril. O cantor foi diagnosticado com tumores benignos no fígado. Durante a biópsia para a retirada de amostra do material para análise, uma artéria se rompeu, complicando o quadro de saúde do cantor. Na madrugada da sexta-feira, 10, ele foi transferido do Hospital Aliança, em Salvador, para o Sírio Libanês, em São Paulo

