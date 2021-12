Netinho aparece mais magro em fotos de Réveillon

Foram divulgadas nesta terça-feira, 14, as primeiras fotos que mostram Netinho após o período de quatro meses internado. As imagens foram tiradas durante o Réveillon na casa do cantor, em Guarajuba.

Netinho aparece com a camisa escrita "Em 2014, nada como viver". O cantor continua em tratamento médico desde o mês de abril por conta de complicações causadas por um problema no fígado. Ele começou a ter problemas de saúde ainda em março, na Bahia, e logo depois foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, onde ficou internado de 10 de maio a 21 de agosto.

