Netinho ainda respira por aparelhos

O cantor baiano Netinho, que está internado desde o dia 24 de abril no Hospital Aliança, em Salvador, continua sedado e respirando por ajuda de aparelhos, na manhã desta quarta-feira, 8.

Netinho foi diagnosticado com tumores benignos no fígado. Durante a biópsia para a retirada de amostra do material para análise, uma artéria se rompeu e o cantor foi submetido a uma pequena cirurgia.

No início da tarde desta terça-feira, 7, a assessoria de imprensa de Netinho publicou uma mensagem do cantor em sua página no Twitter, dizendo que ele estava se recuperando bem. "Bom dia, queridos! Netinho pediu para dizer a vocês que está recebendo a energia e o amor de vocês diariamente e quer agradecer todas as orações e manifestações de carinho. Disse que para é vocês irem se preparando pois ele está vindo mais forte e mais elétrico do que antes. Deve ir para o quarto essa semana, pois o médico dele, conhecendo ele tanto quanto vocês o conhecem, pediu para segurá-lo quieto um pouquinho mais, apenas por segurança".

O cantor Netinho permanece internado na UTIdo Hospital Aliança e continua sendo atendido pela equipe… instagram.com/p/ZB4hx2vX9I/ — Netinho (@NetinhoOficial) 7 de maio de 2013

A TARDE entrou em contato com a assessoria do cantor, na manhã desta quarta, mas não encontrou o assessor para falar sobre o assunto.

