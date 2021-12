Netinho abandona Carnaval baiano e vai para o Rio

Após sucessivos prejuízos no Carnaval de Salvador, o cantor Netinho, que abandona a folia soteropolitana este ano, apostará as fichas em festas pelo País. A primeira, no dia 2 de fevereiro, será no Rio de Janeiro. "Será a primeira vez que um cantor baiano vai puxar um bloco de rua carioca", afirmou Netinho, em conversa com o Chame Gente. O cantor falou ainda que sua saída de Salvador se deve à falta de agremiação para desfilar.

"Nos últimos anos, vinha tirando dinheiro do meu bolso para sair no Carnaval. Por isso, este ano optei por investir fora do Estado, já que consigo comercializar meus shows por um bom preço", disse ele, lamentando estar fora da capital baiana. "Independentemente de estar aqui, vou divulgar o Carnaval baiano, porque é a minha vida", garantiu.

